Политолог Брутер назвал шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО
- Legion-Media
По его словам, решение о вступлении в НАТО принимает исключительно Вашингтон.
«Всё остальное — это шум. Обращение девяти стран, которое тоже инспирировано Вашингтоном, основа для шума», — считает Брутер.
Он также подчеркнул, что, несмотря на «шум в западной прессе», в Вашингтоне, по его мнению, будут откладывать этот вопрос.
Ранее пресс-служба главы Румынии Клауса Йоханниса заявила, что лидеры девяти европейских стран поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО.