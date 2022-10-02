Политолог Брутер назвал шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что лидеры девяти европейских стран поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО.

По его словам, решение о вступлении в НАТО принимает исключительно Вашингтон.

«Всё остальное — это шум. Обращение девяти стран, которое тоже инспирировано Вашингтоном, основа для шума», — считает Брутер.

Он также подчеркнул, что, несмотря на «шум в западной прессе», в Вашингтоне, по его мнению, будут откладывать этот вопрос.

Ранее пресс-служба главы Румынии Клауса Йоханниса заявила, что лидеры девяти европейских стран поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО.