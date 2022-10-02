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Политолог Брутер назвал шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что лидеры девяти европейских стран поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО.
Политолог Брутер назвал шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО
  • Legion-Media

По его словам, решение о вступлении в НАТО принимает исключительно Вашингтон.

«Всё остальное — это шум. Обращение девяти стран, которое тоже инспирировано Вашингтоном, основа для шума», — считает Брутер.

Он также подчеркнул, что, несмотря на «шум в западной прессе», в Вашингтоне, по его мнению, будут откладывать этот вопрос.

Ранее пресс-служба главы Румынии Клауса Йоханниса заявила, что лидеры девяти европейских стран поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО.

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