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Лапид заявил, что Израиль ожидает десятки тысяч мигрантов с еврейскими корнями

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Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и на Украине.
Лапид заявил, что Израиль ожидает десятки тысяч мигрантов с еврейскими корнями
  • AP

Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

«После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 млн шекелей (около $25 млн) на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Лапид призвал израильского национального авиаперевозчика El Al увеличить число авиарейсов в Россию.

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