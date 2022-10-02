Лапид заявил, что Израиль ожидает десятки тысяч мигрантов с еврейскими корнями

Израиль ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне последних событий в России и на Украине.

AP

Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. «После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 млн шекелей (около $25 млн) на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Лапид призвал израильского национального авиаперевозчика El Al увеличить число авиарейсов в Россию.