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NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины

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Для предотвращения поражения Украины в течение следующих месяцев и избежания ядерного конфликта с Россией американским властям необходимо вернуться к дипломатии, заявил в статье для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.
NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины
  • AFP

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», — говорится в материале.

Пайн отметил, что властям США необходимо отказаться от введения новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить военную помощь Украине в обмен на прекращение боевых действий.

Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.

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