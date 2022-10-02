NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины

Для предотвращения поражения Украины в течение следующих месяцев и избежания ядерного конфликта с Россией американским властям необходимо вернуться к дипломатии, заявил в статье для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», — говорится в материале.

Пайн отметил, что властям США необходимо отказаться от введения новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить военную помощь Украине в обмен на прекращение боевых действий.

Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.