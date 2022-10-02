Глава Генштаба Британии Радакин: ВС России могут нанести удары по Лондону из космоса

Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, заявил в беседе с Telegraph глава британского Генштаба Тони Радакин.

«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — заявил Радакин.

По его словам, российская армия способна вывести из строя системы связи и спутники, то есть фактически изолировать Соединённое Королевство.

Радакин отметил, что этот сценарий «представляет угрозу всему Западу».

Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания.