Глава Генштаба Британии Радакин: ВС России могут нанести удары по Лондону из космоса
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«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — заявил Радакин.
По его словам, российская армия способна вывести из строя системы связи и спутники, то есть фактически изолировать Соединённое Королевство.
Радакин отметил, что этот сценарий «представляет угрозу всему Западу».
Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания.