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Глава Генштаба Британии Радакин: ВС России могут нанести удары по Лондону из космоса

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Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, заявил в беседе с Telegraph глава британского Генштаба Тони Радакин.
Глава Генштаба Британии Радакин: ВС России могут нанести удары по Лондону из космоса
  • globallookpress.com

«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — заявил Радакин.

По его словам, российская армия способна вывести из строя системы связи и спутники, то есть фактически изолировать Соединённое Королевство.

Радакин отметил, что этот сценарий «представляет угрозу всему Западу».

Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания.

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