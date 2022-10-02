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NBC: в результате урагана «Иэн» во Флориде погибли 77 человек

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В результате урагана «Иэн» в американском штате Флорида погибли 77 человек.

Как сообщает NBC, в регионе продолжается проведение поисково-спасательных операций. При этом скорость ветра по-прежнему составляет порядка 56 км/ч.

«Мы будем здесь и будем помогать на каждом этапе пути», — заявил губернатор Рон Десантис.

Американский президент Джо Байден ранее предположил, что ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории Соединённых Штатов.

Режиссёр и актёр Кевин Сорбо призвал власти страны помогать жертвам урагана «Иэн», а не зарубежным странам.

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