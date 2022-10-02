ВМС Франции сопроводили российскую субмарину и буксир в Бискайском заливе

Фрегат Normandie и вертолёт Caiman ВМС Франции сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе, заявили в морской префектуре региона Атлантика.

«29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолёт Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе», — говорится в заявлении региональной префектуры в Twitter.

Подробностей о курсе следования морских средств или других обстоятельств случившегося не сообщается.

По данным газеты The Wall Street Journal, ранее литовские вертолёты сопроводили следующие в Калининградскую область российские поезда, «опасаясь» за безопасность Сувалкского коридора.