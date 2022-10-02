В МИД Франции осудили нападение на посольство в Буркина-Фасо
«Мы самым решительным образом осуждаем насилие в отношении наших дипломатических представительств в Буркина-Фасо... Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечить их безопасность в соответствии с международными конвенциями», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее издание Le Faso передавало, что в Буркина-Фасо произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.
Как отмечалось, во главе переворота стоял капитан Ибрагим Траоре.
Посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков сообщил об отсутствии пострадавших среди россиян во время событий в стране.