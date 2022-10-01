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Словакия проводит проверки на границе с Венгрией из-за беженцев с Ближнего Востока

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Словакия временно восстановила пограничные проверки на четырёх участках наземной границы с Венгрией из-за увеличения в стране числа нелегальных беженцев с Ближнего Востока.
Словакия проводит проверки на границе с Венгрией из-за беженцев с Ближнего Востока
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Как отмечается, большая часть беженцев из стран Ближнего Востока проникают на территорию Венгрии, которая является членом Шенгенского соглашения, из Сербии.

Транзитом через Словакию и Чехию они пытаются пробраться в страны Западной Европы.

Так, за минувшую пятницу полиция Словакии задержала 222 нелегальных беженца с Ближнего Востока.

В ноябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров призвал не забывать, откуда «растут ноги» кризиса с беженцами на границе ЕС.

Он напомнил о политике западных стран, включая НАТО и ЕС, которые пытались навязать жителям Ближнего Востока и Северной Африки «лучшую жизнь» и демократию в том виде, в котором её трактовал Запад.

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