Россия запретит компаниям из ряда стран автомобильные грузоперевозки по своей территории

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по территории России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. В списке таких стран значатся государства ЕС, Британия, Норвегия и Украина.

В соответствующем документе говорится, что правительство постановляет установить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России грузовиками, которые принадлежат иностранным перевозчикам.

Речь идёт именно о компаниях, зарегистрированных в странах, объявивших об ограничениях в отношении россиян и российских юрлиц в сфере грузоперевозок.

Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, а также на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Эта мера начнёт действовать 10 октября.

При этом правительство установило перечень товаров, которых не коснётся запрет. Среди них живые животные, мясо, молочная продукция, фармацевтическая продукция и ряд других наименований.

В конце апреля глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают для траулеров.