военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россия запретит компаниям из ряда стран автомобильные грузоперевозки по своей территории

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по территории России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. В списке таких стран значатся государства ЕС, Британия, Норвегия и Украина.
Россия запретит компаниям из ряда стран автомобильные грузоперевозки по своей территории
  • РИА Новости

В соответствующем документе говорится, что правительство постановляет установить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России грузовиками, которые принадлежат иностранным перевозчикам.

Речь идёт именно о компаниях, зарегистрированных в странах, объявивших об ограничениях в отношении россиян и российских юрлиц в сфере грузоперевозок.

Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, а также на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Эта мера начнёт действовать 10 октября.

При этом правительство установило перечень товаров, которых не коснётся запрет. Среди них живые животные, мясо, молочная продукция, фармацевтическая продукция и ряд других наименований.

В конце апреля глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают для траулеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить