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Член ОП Данюк назвал недобросовестной конкуренцией угрозы Минфина США

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал угрозы Минфина США наказывать помощников России из третьих стран.
Член ОП Данюк назвал недобросовестной конкуренцией угрозы Минфина США
  • AP

По мнению эксперта, санкции в отношении третьих стран являются инструментом недобросовестной конкуренции.

«Конечно, это в корне меняет всю систему международных отношений, в том числе торгово-экономических отношений. Потому что США уже готовы вводить санкционные меры в отношении тех стран, которые на самом деле всего лишь хотят зарабатывать, создавать экономические цепочки с Россией», — считает Данюк.

Он уверен, что такие заявления являются демонстрацией того, что «американцы считают себя всевластными, неким мировым жандармом».

«Это вопиющее нарушение всех международных норм, но об этом почему-то все молчат», — заявил эксперт.

Ранее Минфин США заявил, что будет «более агрессивно» исполнять санкционные полномочия в отношении России, под санкции могут подпасть те, кто оказывает поддержку российским гражданам и организациям.

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