Член ОП Данюк назвал недобросовестной конкуренцией угрозы Минфина США
- AP
По мнению эксперта, санкции в отношении третьих стран являются инструментом недобросовестной конкуренции.
«Конечно, это в корне меняет всю систему международных отношений, в том числе торгово-экономических отношений. Потому что США уже готовы вводить санкционные меры в отношении тех стран, которые на самом деле всего лишь хотят зарабатывать, создавать экономические цепочки с Россией», — считает Данюк.
Он уверен, что такие заявления являются демонстрацией того, что «американцы считают себя всевластными, неким мировым жандармом».
«Это вопиющее нарушение всех международных норм, но об этом почему-то все молчат», — заявил эксперт.
Ранее Минфин США заявил, что будет «более агрессивно» исполнять санкционные полномочия в отношении России, под санкции могут подпасть те, кто оказывает поддержку российским гражданам и организациям.