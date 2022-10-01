Минфин США пообещал наказывать помощников России из третьих стран
«В особенности в фокусе будут организации и индивиды в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконной попытке России аннексировать суверенную территорию Украины», — говорится в сообщении американского Минфина.
Уточняется, что структуры из третьих стран могут попасть под санкции за оказание поддержки российским вооружённым силам или оборонно-промышленному комплексу.
Ранее Минфин США ввёл санкции против российского вице-премьера Александра Новака и замглавы Центробанка России Ольги Скоробогатовой.