Минфин США пообещал наказывать помощников России из третьих стран

Минфин США заявил, что будет «более агрессивно» исполнять санкционные полномочия в отношении России, под санкции могут попасть те, кто оказывает поддержку российским гражданам и организациям.

«В особенности в фокусе будут организации и индивиды в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконной попытке России аннексировать суверенную территорию Украины», — говорится в сообщении американского Минфина.

Уточняется, что структуры из третьих стран могут попасть под санкции за оказание поддержки российским вооружённым силам или оборонно-промышленному комплексу.

Ранее Минфин США ввёл санкции против российского вице-премьера Александра Новака и замглавы Центробанка России Ольги Скоробогатовой.