Политолог Бальбек прокомментировал заявление о росте цен на гранулы для отопления в Италии
- Gettyimages.ru
Политолог считает, что коллективный Запад «должен быть готов к тому, что придётся мёрзнуть и понизить уровень жизни».
«Конечно, их это возмущает. Они предполагали, что этот конфликт будут наблюдать по телевизору. А теперь выясняется, что последствия конфликта рядом: в холодных квартирах и постоянном повышении цен на товары первой необходимости», — объяснил Бальбек.
Ранее евродепутат от Италии подняла вопрос о росте цен на гранулы для отопления в стране.
По её словам, в Италии расценки на древесные пеллеты выросли втрое с 2021 года, тогда как в остальных странах Европы они остались «на стабильном уровне». В связи с этим она подчеркнула, что подобные ценовые различия внутри ЕС могут создавать трудности для потребителей в и без того «очень сложное время».