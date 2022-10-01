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Политолог Бальбек прокомментировал заявление о росте цен на гранулы для отопления в Италии

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал обращение члена Европейского парламента от Италии Изабеллы Товальери к Еврокомиссии по поводу высоких цен на пеллеты — древесные гранулы, используемые для отопления. По её словам, на фоне подорожания энергоресурсов и конфликта на Украине стоимость пеллет в Италии выросла в три раза.
Политолог Бальбек прокомментировал заявление о росте цен на гранулы для отопления в Италии
  • Gettyimages.ru

Политолог считает, что коллективный Запад «должен быть готов к тому, что придётся мёрзнуть и понизить уровень жизни».

«Конечно, их это возмущает. Они предполагали, что этот конфликт будут наблюдать по телевизору. А теперь выясняется, что последствия конфликта рядом: в холодных квартирах и постоянном повышении цен на товары первой необходимости», — объяснил Бальбек.

Ранее евродепутат от Италии подняла вопрос о росте цен на гранулы для отопления в стране.

По её словам, в Италии расценки на древесные пеллеты выросли втрое с 2021 года, тогда как в остальных странах Европы они остались «на стабильном уровне». В связи с этим она подчеркнула, что подобные ценовые различия внутри ЕС могут создавать трудности для потребителей в и без того «очень сложное время».

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