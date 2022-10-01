В Никарагуа заявили о разрыве дипотношений с Нидерландами

В Министерстве иностранных дел Никарагуа сообщили о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами из-за вмешательства королевства во внутренние дела республики.

«Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа, столкнувшись с неоднократной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов... сообщает правительству этой страны наше решение немедленно разорвать дипломатические отношения», — говорится в опубликованной в издании El 19 Digital дипломатической ноте.

В ней также уточняется, что правительство Нидерландов «оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи» различными угрозами, приостановкой общественных работ для коренных народов и выходцев из Африки.

Ранее в Белом доме США заявили об обеспокоенности вопросом взаимодействия России и Никарагуа.

29 июля власти Никарагуа приняли решение запретить въезд в республику назначенному на должность посла США Уго Родригесу.