В Никарагуа запретили въезд в страну назначенному послу США

Власти Никарагуа приняли решение запретить въезд в республику назначенному на должность посла США Уго Родригесу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД латиноамериканской страны.

Причиной данного решения стали враждебные заявления Родригеса в отношении Никарагуа.

«На слушаниях по утверждению в сенатском комитете по международным отношениям (Родригес. — RT) сделал неуважительные заявления в отношении нашей страны, игнорируя принципы международного права, Устав ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях... Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и защищая национальный суверенитет, немедленно отзывает одобрение (на въезд. — RT), предоставленное заявителю Уго Родригесу», — говорится в заявлении.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ценит подход Никарагуа к двусторонним отношениям.