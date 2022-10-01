Посол России в Мексике заявил о демарше недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Недружественные России страны устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, заявил российский посол в Мексике Виктор Коронелли.

Он отметил, что положительно оценивает итоги конференции.

По его словам, была принята консенсусом итоговая декларация конференции.

«Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — приводит РИА Новости слова Коронелли.

Посол уточнил, что всего в демарше приняли участие 48 стран.

Ранее сообщалось, что Россия учтёт аморальное бездействие ЮНЕСКО, руководство которого так и не отреагировало на жестокое убийство русской журналистки Дарьи Дугиной.