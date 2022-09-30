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Турция подготовилась к зиме и заполнила подземные хранилища газа

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Турция подготовилась к зиме и целиком заполнила подземные хранилища природным газом, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.
Турция подготовилась к зиме и заполнила подземные хранилища газа
  • Legion-Media
  • © Cenk Ertekin

«Последние приготовления перед зимой завершены. Наши подземные хранилища природного газа в Силиври и Туз Гёлю заполнены на 100%», — написал он в соцсетях.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза выразили опасение, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжёлой.

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что Германия находится в «крайне напряжённой ситуации» в сфере энергоснабжения.

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