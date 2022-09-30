AT: Трамп загнал Белый дом в тупик своим предложением по Украине
- AP
- © Chris Seward
Недавно Трамп опубликовал в своей соцсети пост с предложением возглавить переговоры для разрешения украинского кризиса.
«Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол», — пишет обозреватель.
По её словам, теперь «поджигателям войны» из конгресса США и Белого дома предстоит решать, отказаться ли от «помощи человека с мировым опытом» или согласиться на мирные переговоры для облегчения «глобального стресса».
Ранее экс-советник Трампа Джозеф Кит Келлог назвал США стороной конфликта на Украине.