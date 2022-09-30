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AT: Трамп загнал Белый дом в тупик своим предложением по Украине

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Обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей заявила, что экс-президент США Дональд Трамп поставил Белый дом в тяжёлое положение, предложив выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом.
AT: Трамп загнал Белый дом в тупик своим предложением по Украине
  • AP
  • © Chris Seward

Недавно Трамп опубликовал в своей соцсети пост с предложением возглавить переговоры для разрешения украинского кризиса.

«Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол», — пишет обозреватель.

По её словам, теперь «поджигателям войны» из конгресса США и Белого дома предстоит решать, отказаться ли от «помощи человека с мировым опытом» или согласиться на мирные переговоры для облегчения «глобального стресса».

Ранее экс-советник Трампа Джозеф Кит Келлог назвал США стороной конфликта на Украине.

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