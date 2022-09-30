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МИД Франции не признал вступление четырёх новых регионов в состав России

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МИД Франции в распространённом заявлении объявил, что Париж не признал вступление Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР в состав России.
МИД Франции не признал вступление четырёх новых регионов в состав России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

«Франция никогда не признает это незаконное присоединение», — цитирует ТАСС французский МИД.

Также в министерстве заявили о поддержке Францией новых санкций ЕС против России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России создадут новый федеральный округ после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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