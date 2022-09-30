Блинкен сообщил, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

США не видят признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы очень внимательно смотрим, чтобы определить, делает ли в действительности Россия нечто, наводящее на мысли о том, что они рассматривают возможность применения ядерного оружия. До настоящего времени мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия», — цитирует его ТАСС.

По словам Блинкена, США ведут стратегическое планирование с учётом в том числе гипотетической возможности использования Россией ядерных вооружений.

«Угрозы, с которыми они выступают, мы воспринимаем очень серьёзно. Что касается намерений президента Путина, то я не буду строить догадок, что у него на уме. Могу только сказать вам, что мы строим планы на каждый возможный сценарий, включая этот», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не наблюдает никаких изменений в ядерном потенциале России.

Как отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.