военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Блинкен сообщил, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Короткая ссылка
США не видят признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен сообщил, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
  • AP

«Мы очень внимательно смотрим, чтобы определить, делает ли в действительности Россия нечто, наводящее на мысли о том, что они рассматривают возможность применения ядерного оружия. До настоящего времени мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия», — цитирует его ТАСС.

По словам Блинкена, США ведут стратегическое планирование с учётом в том числе гипотетической возможности использования Россией ядерных вооружений.

«Угрозы, с которыми они выступают, мы воспринимаем очень серьёзно. Что касается намерений президента Путина, то я не буду строить догадок, что у него на уме. Могу только сказать вам, что мы строим планы на каждый возможный сценарий, включая этот», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не наблюдает никаких изменений в ядерном потенциале России.

Как отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить