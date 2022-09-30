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Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах

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Соединённые Штаты продолжат признавать Украину в её прежних границах, несмотря на вхождение в состав России четырёх новых субъектов, заявил американский президент Джо Байден.
Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, американская сторона поддержит усилия Киева по возврату этих земель.

ТАСС отмечает, что Байден пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь, в том числе это касается поставок оружия.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечали в Кремле, атаки украинских военных на новые территории после их вхождения в состав России будут рассматриваться как акты агрессии против Российской Федерации.

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