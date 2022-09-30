Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах

Соединённые Штаты продолжат признавать Украину в её прежних границах, несмотря на вхождение в состав России четырёх новых субъектов, заявил американский президент Джо Байден.

Как пишет РИА Новости, американская сторона поддержит усилия Киева по возврату этих земель.

ТАСС отмечает, что Байден пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь, в том числе это касается поставок оружия.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечали в Кремле, атаки украинских военных на новые территории после их вхождения в состав России будут рассматриваться как акты агрессии против Российской Федерации.