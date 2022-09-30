Песков: атаки ВСУ на новые территории будут рассматриваться как агрессия против России

Атаки украинских военных на новые территории после их вхождения в состав России будут рассматриваться как акты агрессии против Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ничем иным это не будет», — ответил он на вопрос, будет ли Москва расценивать удары по этим территориям как акт агрессии против России после их вхождения в состав российского государства.

Ранее стало известно, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября в Кремле.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.