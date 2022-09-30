Захарова: за решением Черногории выслать российских дипломатов виден западный след

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за решением Черногории выслать российских дипломатов виден западный след.

«За очередным антироссийским выпадом отчётливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания», выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий», — приводится на сайте МИД России её комментарий.

Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил 29 сентября о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.

Россиянам рекомендовали по вопросам консульского обслуживания обращаться в российские посольства в соседних государствах.

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».