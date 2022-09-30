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Захарова: за решением Черногории выслать российских дипломатов виден западный след

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за решением Черногории выслать российских дипломатов виден западный след.
Захарова: за решением Черногории выслать российских дипломатов виден западный след
  • РИА Новости

«За очередным антироссийским выпадом отчётливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания», выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий», — приводится на сайте МИД России её комментарий.

Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил 29 сентября о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.

Россиянам рекомендовали по вопросам консульского обслуживания обращаться в российские посольства в соседних государствах.

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

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