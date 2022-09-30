Офис главы ЕК в Брюсселе эвакуировали из-за инцидента

В Брюсселе из-за инцидента эвакуировали офис главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Вы могли видеть несколько машин экстренных служб возле здания «Берлемон». Насколько мы понимаем, был инцидент на 13-м этаже, что потребовало вмешательства и эвакуации этажа. Сейчас всё хорошо», — цитирует его РИА Новости.

О каком именно происшествии идёт речь, Мамер не уточнил.

По его словам, с главой Еврокомиссии всё в порядке, она находится в городе.

26 сентября в Берлине обнаружили бомбу времён Второй мировой войны, было эвакуировано 9 тыс. человек.