Офис главы ЕК в Брюсселе эвакуировали из-за инцидента
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«Вы могли видеть несколько машин экстренных служб возле здания «Берлемон». Насколько мы понимаем, был инцидент на 13-м этаже, что потребовало вмешательства и эвакуации этажа. Сейчас всё хорошо», — цитирует его РИА Новости.
О каком именно происшествии идёт речь, Мамер не уточнил.
По его словам, с главой Еврокомиссии всё в порядке, она находится в городе.
26 сентября в Берлине обнаружили бомбу времён Второй мировой войны, было эвакуировано 9 тыс. человек.