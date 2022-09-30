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Офис главы ЕК в Брюсселе эвакуировали из-за инцидента

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В Брюсселе из-за инцидента эвакуировали офис главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Офис главы ЕК в Брюсселе эвакуировали из-за инцидента
  • Gettyimages.ru

«Вы могли видеть несколько машин экстренных служб возле здания «Берлемон». Насколько мы понимаем, был инцидент на 13-м этаже, что потребовало вмешательства и эвакуации этажа. Сейчас всё хорошо», — цитирует его РИА Новости.

О каком именно происшествии идёт речь, Мамер не уточнил.

По его словам, с главой Еврокомиссии всё в порядке, она находится в городе.

26 сентября в Берлине обнаружили бомбу времён Второй мировой войны, было эвакуировано 9 тыс. человек.

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