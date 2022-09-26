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В Берлине эвакуируют 9 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны

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В Берлине обнаружена бомба времён Второй мировой войны, эвакуируют 9 тыс. человек.
В Берлине эвакуируют 9 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны
  • РИА Новости

Администрация города предупредила, что любой, кто остаётся в пределах запретной зоны, подвергает себя смертельной опасности.

«Во время строительных работ на участке на Зикингенштрассе в Берлине-Моабите была обнаружена бомба весом 50 кг времён Второй мировой войны... Всем людям в радиусе 500 м от места обнаружения необходимо покинуть дома к 8 часам утра», — сказано в сообщении.

19 августа полиция Берлина сообщила об обезвреживании бомбы времён Второй мировой войны.

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