В Берлине эвакуируют 9 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны

В Берлине обнаружена бомба времён Второй мировой войны, эвакуируют 9 тыс. человек.

Администрация города предупредила, что любой, кто остаётся в пределах запретной зоны, подвергает себя смертельной опасности.

«Во время строительных работ на участке на Зикингенштрассе в Берлине-Моабите была обнаружена бомба весом 50 кг времён Второй мировой войны... Всем людям в радиусе 500 м от места обнаружения необходимо покинуть дома к 8 часам утра», — сказано в сообщении.

19 августа полиция Берлина сообщила об обезвреживании бомбы времён Второй мировой войны.