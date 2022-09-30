Захарова предупредила россиян о невозможности оказания консульской помощи в Черногории

В ближайшее время не представляется возможным оказание консульской помощи гражданам России на территории Черногории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На ближайшую перспективу оказание им (россиянам. — RT) консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Дипломат рекомендовала россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию с учётом «недружественного поведения черногорской администрации».

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

В российском МИД заявили, что Россия примет ответные меры на высылку из Черногории шести дипломатов российского посольства.

Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.