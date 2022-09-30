военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова предупредила россиян о невозможности оказания консульской помощи в Черногории

Короткая ссылка
В ближайшее время не представляется возможным оказание консульской помощи гражданам России на территории Черногории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова предупредила россиян о невозможности оказания консульской помощи в Черногории
  • РИА Новости

«На ближайшую перспективу оказание им (россиянам. — RT) консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Дипломат рекомендовала россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию с учётом «недружественного поведения черногорской администрации».

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

В российском МИД заявили, что Россия примет ответные меры на высылку из Черногории шести дипломатов российского посольства.

Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить