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Генсек НАТО Столтенберг обсудил ЧП на газопроводах «Северный поток» с канцлером Германии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг газопроводов «Северный поток» с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Генсек НАТО Столтенберг обсудил ЧП на газопроводах «Северный поток» с канцлером Германии
  • Gettyimages.ru

«Поговорил с канцлером Олафом Шольцем. Поблагодарил его за поддержку Украины в это критическое время. Мы также обсудили диверсию на «Северном потоке», — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акты государственного терроризма, которые не могут обойтись без серьёзного международного расследования.

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