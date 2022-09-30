Генсек НАТО Столтенберг обсудил ЧП на газопроводах «Северный поток» с канцлером Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг газопроводов «Северный поток» с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Поговорил с канцлером Олафом Шольцем. Поблагодарил его за поддержку Украины в это критическое время. Мы также обсудили диверсию на «Северном потоке», — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акты государственного терроризма, которые не могут обойтись без серьёзного международного расследования.