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Компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» остаток аванса за сентябрь в срок

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Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что компания перечислила «Газпрому» остаток аванса за сентябрь в размере $24 млн и выполнила контрактные обязательства.
Компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» остаток аванса за сентябрь в срок
  • РИА Новости

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило «Газпрому» оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $23,898 млн. Таким образом, компания при содействии правительства Республики Молдова исполнила свои платёжные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа», — написал Чебан в Telegram.

Ранее сообщалось, что Молдавия не может платить за российский газ деньгами, полученными в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития на сумму €300 млн.

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