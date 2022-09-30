Компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» остаток аванса за сентябрь в срок

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что компания перечислила «Газпрому» остаток аванса за сентябрь в размере $24 млн и выполнила контрактные обязательства.

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило «Газпрому» оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $23,898 млн. Таким образом, компания при содействии правительства Республики Молдова исполнила свои платёжные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа», — написал Чебан в Telegram.

Ранее сообщалось, что Молдавия не может платить за российский газ деньгами, полученными в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития на сумму €300 млн.