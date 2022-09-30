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Меркель призвала привлечь Россию к созданию общеевропейской архитектуры безопасности

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии в городе Гослар заявила, что необходимо в будущем привлечь Россию к созданию общеевропейской архитектуры безопасности.
Меркель призвала привлечь Россию к созданию общеевропейской архитектуры безопасности
  • Gettyimages.ru

Как сообщает N-tv, политик раскритиковала российскую спецоперацию на Украине, назвав её нарушением международного права.

При этом, по словам Меркель, необходимо продолжать работу «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если для этого «потребуется много выдержки».

В конце февраля Меркель осудила российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

По её словам, «для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания».

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле президент России Владимир Путин напомнил, что проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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