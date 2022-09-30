NYT: США намерены создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины

Минобороны США готовится разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«Пентагон готовится тщательно следить за тем, как Соединённые Штаты и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации (Джо. — RT) Байдена по поддержке Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что всего в рамках миссии планируется задействовать около 300 человек, которые будут находиться в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.

Окончательное решение о создании нового подразделения должно быть принято в ближайшие недели, сообщается в статье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

Американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.