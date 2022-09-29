Прокуратура США обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»

Прокуратура США обвинила российского предпринимателя Олега Дерипаску в «нарушении санкций» 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как заявила прокуратура, Дерипаска, несмотря на ограничительные меры, «продолжал вести дела в Соединённых Штатах через двух нанятых им помощниц».

«Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски», — цитирует документ агентство.

Минюст США отмечает, что Дерипаске предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций «с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы».

В марте Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил апелляцию российского бизнесмена об отмене санкций, введённых в отношении него в 2018 году.