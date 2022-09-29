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Генсек ООН твёрдо убеждён в необходимости контактов с Россией

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет продолжать контакты с Россией, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН твёрдо убеждён в необходимости контактов с Россией
  • Gettyimages.ru

«Генеральный секретарь твёрдо убеждён в необходимости поддержания каналов связи. Это ещё более важно в (такое. — RT) время», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС.

Гутерреш «выразил свою твёрдую позицию в защиту международного права», это «не значит, что он больше не будет говорить с российской стороной».

«Напротив, контакты должны быть продолжены», — подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также считает, что все мировые лидеры, которые имеют контакт с президентом России Владимиром Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.

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