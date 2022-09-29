Рим посоветовал итальянцам покинуть Россию из-за «растущих трудностей с сообщением»

Посольство Италии в Москве рекомендовало гражданам республики покинуть Россию, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Причиной такой рекомендации является «эволюция международного контекста» и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением.

«Учитывая эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением России с зарубежьем, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если её нет, покинуть страну», — говорится в сообщении.

Также посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из России, «пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок».

Как пишет ТАСС, представитель МИД России Мария Захарова после этого отметила, что «многое из того, о чём говорит американская дипмиссия, остаётся загадкой».