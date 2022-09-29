«Европейская правда»: Черногория в результате кризиса может стать троянским конём в НАТО
- РИА Новости
«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «троянским конём» внутри НАТО», — считает обозреватель Юрий Панченко.
В парламенте страны в настоящее время большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступает за импичмент главе государства.
При этом Джуканович как сторонник евроинтеграции стремится распустить законодательный орган.
«Ситуацию усугубляет тот факт, что Конституционный суд, который должен становиться арбитром в подобных кризисах, в стране не работает», — говорится в статье.
В начале сентября представители прозападных партий Черногории встретились с послами США, Британии и стран ЕС.
По мнению председателя партии «Свободная Черногория» Владислава Дайковича, Джуканович «проиграл выборы по воле народа страны и сейчас бегает по западным посольствам и умоляет о помощи».