Вице-президента Каталонии Пучнеро отстранили от должности

Вице-президента Каталонии Жорди Пучнеро отстранили от должности на фоне кризиса в коалиционном правительстве автономного сообщества. Об этом сообщил в эфире RTVE глава региона Пере Арагонес.

«Мне очень больно принимать решение об отстранении вице-президента, но это необходимый шаг, так как правительственные институты не могут постоянно подвергаться сомнению», — приводит его слова РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с потерей доверия к заместителю, пояснил Арагонес.

Агентство отмечает, что двумя днями ранее Пучнеро не сообщил заранее об угрозе представителя коалиции «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) Альберта Батета о возможности поставить вопрос о доверии главе региона.

Как уточняется, в парламенте Каталонии возникла острая проблема по реализации Арагонесом соглашения о коалиционном правительстве, которое было принято в 2021 году.

Представители «Вместе за Каталонию» среди основных пунктов выделяют вопросы самоопределения автономного сообщества, единства с Мадридом и амнистии политических заключенных.

27 сентября глава правительства Каталонии сообщил, что намерен предложить испанскому правительству соглашение о проведении референдума о самоопределении региона.