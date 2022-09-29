В Германии годовая инфляция в сентябре достигла исторического рекорда в 10%

Согласно предварительной оценке, изложенной в пресс-релизе Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 10%.

«Ожидается, что уровень инфляции в Германии в сентябре 2022 года составит +10,0%», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что, по предварительной оценке, потребительские цены в ФРГ выросли на 1,9% за сентябрь — при прогнозе роста лишь на 1,3%.

В бюро также пояснили, что с начала СВО на Украине цены на энергоносители заметно выросли, что существенно влияет на уровень инфляции.

В середине июня в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума.