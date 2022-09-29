Глава МИД Индии Джайшанкар: Дели выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН
- РИА Новости
«Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — приводит его слова издание Deccan Herald.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.
По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».