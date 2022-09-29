Глава МИД Индии Джайшанкар: Дели выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Индия с трибуны ООН выскажет свою позицию по референдумам о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

«Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — приводит его слова издание Deccan Herald.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.

По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».