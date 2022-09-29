Эрдоган заявил, что если Путин «что-то задумал, он так и сделает»

Если российский лидер Владимир Путин «что-то задумал, он так и сделает», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя планы российского президента в отношении референдумов на освобождённых территориях.

Как сообщает РИА Новости, говоря о проведённых референдумах, турецкий лидер выразил беспокойство по поводу того, что эти территории войдут в состав России.

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает», — сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что лидеры стран оставят «этот вопрос в той точке, до которой он дошёл» и перейдут к дипломатии.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.

По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».

Эрдоган заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным 29 сентября.