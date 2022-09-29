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Антонов: США ошибаются, не веря в готовность России защищать Крым

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Соединённые Штаты ошибаются, считая, что готовность России защищать свою территорию не распространяется на Крым, заявил в среду российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму» — говорится в статье российского посла, опубликованной в журнале The National Interest. 

Кроме того, подчеркнул Антонов, готовность отстаивать безопасность своей территории также распространяется на регионы, которые могут стать российскими в результате референдумов.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отставным идиотам не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму.

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