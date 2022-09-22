Медведев: отставным идиотам не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отставным идиотам не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что «западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь».

«Обратной дороги нет», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.