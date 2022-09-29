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Guardian: островные государства Тихого океана не готовы сотрудничать с США

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Предложение Соединённых Штатов о сотрудничестве вызвало настороженную реакцию у островных государств Тихого океана, пишет газета The Guardian.

Отмечается, что желание сблизиться со странами региона вызвано озабоченностью Вашингтона растущим китайским влиянием.

В частности, издание со ссылкой на дипломатическую ноту пишет, что Соломоновы Острова отказались подписывать соглашение с Соединёнными Штатами.

Кроме того, даже те государства, включая Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и Палау, с которыми у Вашингтона уже подписан договор о свободной ассоциации, с осторожностью относятся к новой декларации, предлагаемой США.

«Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределённой и основанной на неполном анализе ... проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной», — приводит газета текст письма послов этих стран координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу.

Ранее телеканал CNN передавал, что военно-морские силы США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt.

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