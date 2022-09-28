Трасс заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
«Премьер-министр разговаривала с президентом Зеленским сегодня днём, отметив непоколебимую поддержку со стороны Великобритании», — говорится в сообщении канцелярии Трасс.
Она отметила, что Великобритания не признаёт итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По её словам, Украина и далее может рассчитывать на британскую поддержку.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с Трасс существующие вызовы и угрозы со стороны России, Китая и Ирана.