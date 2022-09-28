военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Трасс заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверила его, что Британия продолжит поддержку Украины.
Трасс заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Премьер-министр разговаривала с президентом Зеленским сегодня днём, отметив непоколебимую поддержку со стороны Великобритании», — говорится в сообщении канцелярии Трасс.

Она отметила, что Великобритания не признаёт итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По её словам, Украина и далее может рассчитывать на британскую поддержку.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с Трасс существующие вызовы и угрозы со стороны России, Китая и Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить