Трасс заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверила его, что Британия продолжит поддержку Украины.

«Премьер-министр разговаривала с президентом Зеленским сегодня днём, отметив непоколебимую поддержку со стороны Великобритании», — говорится в сообщении канцелярии Трасс.

Она отметила, что Великобритания не признаёт итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По её словам, Украина и далее может рассчитывать на британскую поддержку.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с Трасс существующие вызовы и угрозы со стороны России, Китая и Ирана.