Белый дом: Байден обсудил с Трасс вызовы и угрозы со стороны России, КНР и Ирана
Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины, ... решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов», — говорится в заявлении.
Кроме того, политики подчеркнули особые отношения между Великобританией и США и выразили готовность к дальнейшему углублению этих связей.
Также в ходе переговоров Трасс и Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.