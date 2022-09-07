Белый дом: Байден обсудил с Трасс вызовы и угрозы со стороны России, КНР и Ирана

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс существующие вызовы и угрозы со стороны России, Китая и Ирана.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины, ... решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов», — говорится в заявлении.

Кроме того, политики подчеркнули особые отношения между Великобританией и США и выразили готовность к дальнейшему углублению этих связей.

Также в ходе переговоров Трасс и Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.