В США готовы ввести санкции против работающих в неподконтрольных Киеву районах юрлиц

США готовы к введению санкций против любых юрлиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, заявил координатор американской санкционной политики в Госдепартаменте Джеймс О'Брайен.

«Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций», — приводит РИА Новости слова О'Брайена.

Он отметил, что санкции будут применены с высокой вероятностью.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не станут препятствовать, если украинские военные будут использовать американское оружие против территорий, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России.