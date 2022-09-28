В США готовы ввести санкции против работающих в неподконтрольных Киеву районах юрлиц
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«Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций», — приводит РИА Новости слова О'Брайена.
Он отметил, что санкции будут применены с высокой вероятностью.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не станут препятствовать, если украинские военные будут использовать американское оружие против территорий, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России.