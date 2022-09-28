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В США готовы ввести санкции против работающих в неподконтрольных Киеву районах юрлиц

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США готовы к введению санкций против любых юрлиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, заявил координатор американской санкционной политики в Госдепартаменте Джеймс О'Брайен.
В США готовы ввести санкции против работающих в неподконтрольных Киеву районах юрлиц
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций», — приводит РИА Новости слова О'Брайена.

Он отметил, что санкции будут применены с высокой вероятностью.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не станут препятствовать, если украинские военные будут использовать американское оружие против территорий, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России.

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