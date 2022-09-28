Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Россию
- AFP
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«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто там проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в предупреждении.
Посольство уточняет, что имеет серьёзные ограничения в возможности оказать помощь гражданам США покинуть Россию.
24 сентября Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.