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Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Россию

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В посольстве Соединённых Штатов в Москве призвали находящихся в России американских граждан немедленно покинуть страну.
Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Россию
  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто там проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в предупреждении.

Посольство уточняет, что имеет серьёзные ограничения в возможности оказать помощь гражданам США покинуть Россию.

24 сентября Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.

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