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Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией

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Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией.
Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

«На встрече с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом аль-Хатыбом Зарина Догузова предложила полный безвизовый режим между странами. Данное предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами», — говорится в сообщении.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция продолжит выдавать визы гражданам России, которые «этого заслуживают».

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