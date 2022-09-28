Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией.

Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

«На встрече с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом аль-Хатыбом Зарина Догузова предложила полный безвизовый режим между странами. Данное предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами», — говорится в сообщении.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция продолжит выдавать визы гражданам России, которые «этого заслуживают».