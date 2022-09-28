МИД КНР прокомментировал сообщения о возможном ядерном испытании КНДР

Китай призывает заинтересованные стороны найти сбалансированное решение в сфере безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в контексте возможного ядерного испытания Северной Кореи.

«Надеемся, что все заинтересованные стороны будут искать сбалансированное решение озабоченностей (в сфере безопасности. — RT) всех сторон», — передаёт РИА Новости слова представителя МИД.

Дипломат заявил об этом после сообщения агентства «Рёнхап» о том, что разведка Южной Кореи допускает возможность проведения КНДР ядерных испытаний с 16 октября по 7 ноября.

25 сентября КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря. На следующий день Южная Корея и США начали учения ВМС в Японском море.