«Рёнхап»: морские учения с участием авианосца ВМС США начались в Южной Корее

Республика Корея и Соединённые Штаты начали учения ВМС в Японском море.

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военно-морские силы.

«26 сентября ВМС Южной Кореи заявили, что они и США будут проводить совместные военные учения в восточных водах Корейского полуострова до 29 сентября с участием американского атомного авианосца «Рейган», — сказано в материале.

Отмечается, что цель этих учений — продемонстрировать «твёрдую волю южнокорейско-американского альянса и ответить на провокации Северной Кореи».

25 сентября Северная Корея совершила пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря.