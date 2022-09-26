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«Рёнхап»: морские учения с участием авианосца ВМС США начались в Южной Корее

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Республика Корея и Соединённые Штаты начали учения ВМС в Японском море.
«Рёнхап»: морские учения с участием авианосца ВМС США начались в Южной Корее
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военно-морские силы.

«26 сентября ВМС Южной Кореи заявили, что они и США будут проводить совместные военные учения в восточных водах Корейского полуострова до 29 сентября с участием американского атомного авианосца «Рейган», — сказано в материале.

Отмечается, что цель этих учений — продемонстрировать «твёрдую волю южнокорейско-американского альянса и ответить на провокации Северной Кореи».

25 сентября Северная Корея совершила пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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