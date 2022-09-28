В МИД Нидерландов назвали утечки на «Северных потоках» «результатом преднамеренных действий»

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал утечки газа в Балтийском море на обеих нитках «Северного потока» «результатом преднамеренных действий» и призвал к тщательному расследованию аварии.

«Поговорил с моим хорошим датским коллегой Йеппе Кофодом об утечке газа в Балтийском море. Ситуация требует тесного международного сотрудничества и тщательного расследования, так как утечки являются результатом преднамеренных действий», — написал министр в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны — есть подозрение о преднамеренности действий.