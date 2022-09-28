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В МИД Нидерландов назвали утечки на «Северных потоках» «результатом преднамеренных действий»

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал утечки газа в Балтийском море на обеих нитках «Северного потока» «результатом преднамеренных действий» и призвал к тщательному расследованию аварии.
В МИД Нидерландов назвали утечки на «Северных потоках» «результатом преднамеренных действий»
  • globallookpress.com
  • © Danish Defence/Keystone Press Agency

«Поговорил с моим хорошим датским коллегой Йеппе Кофодом об утечке газа в Балтийском море. Ситуация требует тесного международного сотрудничества и тщательного расследования, так как утечки являются результатом преднамеренных действий», — написал министр в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны — есть подозрение о преднамеренности действий.

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