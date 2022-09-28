«Хуаньцю шибао»: победа правоцентристской партии в Италии станет испытанием для Европы

Победа правоцентристской коалиции в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» приведёт к неизбежным испытаниям для европейской политики.

Об этом говорится в статье Чжао Цзяньдуна для китайского издания «Хуаньцю шибао».

«Сапог, о котором давно беспокоились европейцы, наконец приземлился на Италию, и настоящие проблемы, кажется, только начинаются», — заявил автор материала.

Обозреватель задаётся вопросом, положит ли избрание правоцентристской партии в Италии начало краху традиционной европейской политики.

По мнению Цзяньдуна, после прихода к власти в Италии новой партии в европейской политике неизбежен процесс притирки.

«Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесёт ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики», — заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.