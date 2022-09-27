Кадыров предложил выслуживающимся перед США странам ввести против него жёсткие санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил странам, которые хотят выслужиться перед США, создать Международный день санкций против него.

«Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жёсткий пакет санкций против меня! Все страны сразу», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что тогда сможет отмечать Международный день санкций против него.

Ранее глава новозеландского МИД Наная Махута заявила о новых санкциях против 19 россиян, в том числе Кадырова, из-за российской спецоперации на Украине.