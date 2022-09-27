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Кадыров предложил выслуживающимся перед США странам ввести против него жёсткие санкции

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил странам, которые хотят выслужиться перед США, создать Международный день санкций против него.

«Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жёсткий пакет санкций против меня! Все страны сразу», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что тогда сможет отмечать Международный день санкций против него.

Ранее глава новозеландского МИД Наная Махута заявила о новых санкциях против 19 россиян, в том числе Кадырова, из-за российской спецоперации на Украине.

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